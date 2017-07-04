Подрядчик приступил к подготовительным работам по реконструкции Центрального стадиона в рамках подготовки к проведению Универсиады-2019.

В настоящее время рабочие занимаются ограждением строительной площадки и ограничением доступа на объект, сообщает ИА «Наш Красноярский край».

Как писали «Известия», реконструкция объекта Красноярска обойдется в 1,6 млрд рублей. Контракт на выполнение работ выиграла московская компания ООО «Элинальфа». Общая вместимость трибун на время проведения Универсиады составит 12 тыс. мест, при дальнейшей эксплуатации — 15 тыс. мест. На стадионе будут обустроены две трибуны, предназначенные для людей с ограниченными физическими возможностями. Ледовую арену необходимо возвести до 31 августа 2018 года.

Добавим, что Центральный стадион станет площадкой для церемонии открытия XIX зимней Универсиады, которая пройдет в Красноярске в марте 2019 года.