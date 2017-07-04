Спортсмены из Узбекистана завоевали 27 наград высшей пробы на чемпионате Азии по самбо, проходившем в Ташкенте с 30 июня по 2 июля, и заняли первое место в общем медальном зачете турнира. На второй строчке расположилась сборная Казахстана - 22 золота.

В заключительный день соревнований, генеральным спонсором которых является «Роснефть», самбисты и самбистки из Узбекистана принесли своей команде десять золотых медалей. Один из героев чемпионата Азии, узбекский спортсмен Бехзод Нурматов, ставший победителем в весовой категории до 82 кг по боевому самбо, признался, что рассчитывает занять первое место и на предстоящем в ноябре 2017 года чемпионате мира в Сочи.

- Честно говоря, турнир выдался сложным, - сказал Бехзод Нурматов. - Причем, не только финальный поединок, но и предварительные схватки. В финале мне противостоял спортсмен из Туркменистана, он уступал мне в росте, что, конечно, давало некоторое преимущество. Мне удалось держать его на дистанции в течение всего поединка и активно применять мои коронные удары ногами – «маваши гери» (боковой удар) и удар с разворота. Я планирую не останавливаться на достигнутом и в будущем развить свой успех – завоевать первое место на чемпионате мира в Сочи.

Напомним, на прошедшем в мае 2017 года чемпионате Европы в Минске лучше всех выступили мужская и женская сборные России.

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