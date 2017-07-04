Госполиция Латвии объявила пятилетнего Ивана Берладина в международный розыск, сообщила во вторник журналистам представитель Курземского отделения полиции Мадара Шершнева.

Она добавила, что теперь информация о поиске ребенка распространяется в Эстонии и Литве.

Сообщение о пропаже ребенка поступило днем в воскресенье. Ребенок ушел из дома на улице Павилостас в субботу около 08:30 утра и не вернулся. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Госполиция Латвии приводит приметы ребенка — светлые волосы, глаза голубые, кожа лица смуглая, рост 120 см. На мальчике красная куртка с молнией, синяя вязаная курточка и синие спортивные штаны. Мальчик говорит по-русски.

По данным полиции, в поисках ребенка задействованы около 2 тыс. добровольцев и около 200 работников государственной и муниципальной полиции, служащих Национальных вооруженных сил.