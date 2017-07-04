Бывшая заместитель директора филиала «Армавирского лингвистического социального института» в Тихорецком районе Кубани вымогала у отчисленного студента-заочника 102 тыс. рублей за восстановление в вузе. Молодой человек согласился на взятку и заявил в правоохранительные органы. Следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю собрало доказательную базу и направило в суд дело о покушении на мошенничество.

Как установлено в ходе следствия, бывший студент пятого курса обратился в июле 2016 года к женщине, чтобы восстановиться в учебное учреждение по специальности «юриспруденция». В институте государственная аккредитация на данную специальность отсутствовала, однако, обвиняемая сообщила, что может восстановить молодого человека на учебу и выдать диплом без фактического обучения. За свои услуги бывшая сотрудница запросила 102 тыс. рублей, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Молодой человек встретился с бывшим заместителем директора снова уже после посещения территориального Следственного комитета. Женщина попросила его предать деньги бухгалтеру, которая ничего о преступных планах начальницы не знала. В этот момент злоумышленницу задержали сотрудники полиции.