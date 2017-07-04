Компания Apple начала тестирование новой технологии, позволяющей пользователям разблокировать iPhone при помощи 3D-распознавания лица, заявили источники.

По информации источников Bloomberg, новая система позволит пользователям не только снимать блокировку с устройства, но и осуществлять электронные платежи и запускать приложения. По данным источников, компания также тестирует сканер сетчатки глаза.

Сообщается, что сканирование будет производиться за сотые доли секунды. Отмечается, что сканер лица сможет работать на расстоянии, когда телефон, например, лежит на столе, а не только тогда, когда он поднесен к лицу пользователя.

Точной информации о сроках внедрения технологии нет, но вероятно, что ею могут оснастить новые модели смартфонов. Также известно, что Apple планирует глобальное обновление iPhone к 10-летнему юбилею выпуска на рынок первого такого смартфона.