Примерно каждый десятый гражданин России задумывается о переезде из страны. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса ВЦИОМа.

Напротив, не хотят переезжать из страны 89% россиян. Таким образом, социологи отметили исторический максимум доли людей, не готовых покинуть Россию ради переезда за границу. В то же время доля россиян, желающих переехать из России, с 2015 года сократилась на 3%. По данным ВЦИОМа, из 10% желающих переезжать из страны 25% — 18–24-летние респонденты, 16% — 25–34-летние, 21% — жители Москвы и Петербурга. Как сообщает «Утро.Ру», чаще всего россияне называют соблюдение прав человека, экологию и климат, уровень культуры и социальную стабильность в качестве причин желаемого переезда. Отмечается, что в настоящее время они откладывают деньги на переезд, а также ищут информацию и обращаются к знакомым эмигрантам за советом. Раньше россияне для этого не предпринимали никаких конкретных действий.