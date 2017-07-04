Джина Лоллобриджида — одна из самых красивых актрис в истории мирового кинематографа — отмечает во вторник 90-летний юбилей.

Свою творческую карьеру итальянка начала как уличная художница, параллельно она занималась в театральном училище и брала уроки оперного вокала.

Сначала Лоллобриджида отказывалась сниматься в кино, хотя ее неоднократно приглашали на съемки. Позже она стала сниматься в эпизодических ролях, сообщает RT. Всенародную любовь и мировую славу актрисе принесли фильмы «Фанфан-Тюльпан», вышедший в 1952 году, в котором она снялась вместе с великим французским актером Жераром Филипом, и «Собор Парижской богоматери» (1956 год).

Лоллобриджида снялась в десятках картин. Она — великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», кавалер ордена Почетного легиона, офицер ордена Искусств и литературы.