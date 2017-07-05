В двух шагах от Кремля — в пространстве DI Telegraph на Тверской улице — открылась выставка «Живые сны Сальвадора Дали». Мультимедийные проекции, сделанные на основе картин великого сюрреалиста, здесь сочетаются с подлинной тиражной графикой: офортами, гелиогравюрами, литографиями, ксилографиями. В том и привлекательность проекта, позволяющего увидеть, как знаменитые образы Дали живут на бумаге и тут же оживают на огромных экранах.

Организатор проекта — «Люмьер-холл», который ранее предлагал москвичам мультимедийные «путешествия» по творчеству Айвазовского, Климта, Рериха... В этом ряду Дали — фигура не просто закономерная, но непременная: мало у кого есть столь же эффектные, почти кинематографические образы, которые при этом можно удачно отделить от фона (как правило, пустынного пейзажа) и анимировать.

Впрочем, творчество Дали и без того воспринимается многими как массовое, рассчитанное на внешний эффект. И 3D-проекции неизбежно усиливают этот «попсовый» оттенок, переводя шедевры сюрреализма из мира высокого искусства в мир мультимедиа-развлечений. Именно поэтому подлинная графика здесь оказывается очень кстати — демонстрирует безупречное классическое мастерство художника и позволяет увидеть работы, которые в Москве не часто выставляются в их первозданном облике.

Конечно, большой редкостью эти рисунки тоже не назовешь: Дали издавал свои «Книги художника» впечатляющими тиражами — порой больше 400 экземпляров (обычно издатели выпускали 50–100 копий). Поэтому сегодня и полные комплекты, и отдельные листы с собственноручной подписью автора есть в собраниях многих музеев и коллекционеров. В частности, кое-что из представленного в DI Telegraph можно было увидеть на выставках livre d'artiste в ГМИИ имени Пушкина. Но если у музея была задача познакомить зрителей с самим феноменом «книги художника», то задача «Люмьер-холла» — ввести зрителей в мир образов Дали.

В экспозицию вошло в общей сложности более сотни листов из серий «Божественная комедия», «Бестиарий Лафонтена», «Озорные сны Пантагрюэля», «Далинианские лошади», «Воспоминания Казановы», «Песнь Песней царя Соломона», «Дон Кихот» и «Фауст». Разумеется, все эти циклы представлены фрагментарно (у Дали только «Божественная комедия» содержит 100 иллюстраций). И внятной кураторской концепции в выборе не прослеживается. С другой стороны, для публики, только начинающей знакомство с творчеством Дали, именно такой подход оптимален.

В работах из разных серий можно увидеть претворение основных тем и символов художника. Так, в «Озорных снах Пантагрюэля» — это растекающиеся наподобие знаменитых часов предметы, фирменные подпорки и бесчисленные аллюзии на живопись Босха; в «Воспоминаниях Казановы» — галерея эротических образов. А в «Божественной комедии» и «Песне Песней царя Соломона» — ироничная интерпретация религиозных сюжетов.