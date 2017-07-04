В Тюменской области началась доследственная проверка по факту смерти двух детей, купавшихся в реке Китерне. Школьники утонули на минувших выходных в селе Абатском.

Трагедия произошла в запрещенном для плавания месте — участок был затоплен после весеннего разлива. Как пишет megatyumen.ru, восьмилетний мальчик забрался в воду и стал тонуть, а девятилетняя девочка попыталась вытащить его. Оба ребенка погибли.

Напомним, подобный случай произошел в Тобольске второго июля. В районе Иртыша пропал четырехлетний мальчик, тело которого позднее обнаружили в реке водолазы.