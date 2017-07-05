Российский нападающий Александр Радулов остался в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сумев добиться долгосрочного контракта с повышением оклада. Отмечающий сегодня свой 31-й день рождения спортсмен в течение ближайших пяти лет заработает благодаря выступлению за клуб «Даллас Старз» $31,5 млн ($6,26 млн в год). Прошлым летом Александр Радулов уехал за океан из ЦСКА, подписав с клубом «Монреаль Канадиенс» однолетний договор на сумму $5,75 млн. Несмотря на удачное выступление за клуб (54 очка в регулярном чемпионате и 7 очков в плей-офф), хоккеист не мог договориться с работодателем об условиях продолжения сотрудничества. В «Монреале» готовы были удовлетворить финансовые запросы россиянина, но не решались на долгосрочный контракт. В результате Радулов перешел в техасский «Даллас Старз», что исключает его участие в предстоящей Олимпиаде в составе сборной России.

Легендарный форвард сборных СССР и России Павел Буре уверен: учитывая финансовые условия нового контракта, Александр Радулов в любом случае остается в выигрыше.

— Сумма контракта очень большая, и можно только порадоваться за Сашу, который в свои 30 с небольшим обеспечил себя до конца игровой карьеры, — заявил «Известиям» Павел Буре. — Стоит ли Радулов таких денег, покажут сезоны в «Далласе», но вообще финансовый вопрос, особенно в НХЛ, определяется спросом на игрока и желанием клубов заключать такие контракты. Саша — первоклассный хоккеист. Он долгие годы доказывал это в России и в минувшем сезоне подтвердил в НХЛ. Я не знаю, почему «Монреаль» не стал его удерживать. За столько лет в хоккее я уже перестал удивляться любым кадровым решениям руководителей. На ситуацию, как правило, влияет множество факторов. В НХЛ в первую очередь — финансовый. Мог ли «Монреаль» потянуть запросы Радулова и вписаться в потолок зарплат, известно только руководству клуба.

По мнению Павла Буре, Александр Радулов должен уверенно вписаться в игру «Далласа».

— Его индивидуальный класс и лидерские качества пригодятся любому коллективу, — продолжил он. — Тем более сейчас в «Далласе» главным тренером работает Кен Хичкок. Я никогда не играл под его руководством, но знаю, что это — специалист очень высокого класса, уже не один десяток лет работающий в НХЛ. Думаю, он сможет максимально успешно использовать сильные стороны Радулова.

Кен Хичкок уже возглавлял «Даллас Старз» в 1995–2002 годах. В 1999 году он привел клуб к единственному в его истории выигрышу Кубка Стэнли.

После подписания контракта с «Далласом» Александр Радулов точно не сможет помочь сборной России на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

— Разумеется, отсутствие такой звезды, как Радулов, сказывается на любой команде, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Хоккеист уровня Александра никогда не будет лишним. Но ближайшая Олимпиада станет слишком необычной — впервые за долгие годы там не будет игроков из НХЛ. Всё будет непредсказуемо, и восполнить потери мы сможем вполне спокойно.

В 2004 году уроженец Нижнего Тагила Александр Радулов был выбран на драфте НХЛ клубом «Нэшвилл Предаторз» в 1-м раунде под общим 15-м номером. В 2006–2008 годах россиянин отыграл за «хищников» в 145 матчах и набрал 95 очков (44 гола + 51 результативная передача) в регулярном чемпионате НХЛ и 10 матчей с 8 очками (5+3) в плей-офф. В 2008 году Радулов вернулся в Россию. В течение четырех сезонов выступал за уфимский клуб «Салават Юлаев», выиграв с ним Кубок Гагарина-2011. В 2012–2016 годах был игроком ЦСКА, с которым вышел в финал Кубка Гагарина – 2016. В в 2008 и 2009 годах Александр Радулов становился чемпионом мира в составе сборной России.

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