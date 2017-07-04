Следующий запуск с космодрома Восточный состоится в конце ноября этого года, заявил источник на космодроме.

По его данным, в ноябре будет произведен запуск ракеты «Союз», которая доставит на орбиту два геоспутника.

«Запуск второй по счету ракеты с космодрома Восточный запланирован на 28 ноября», — сказал источник «Интерфаксу».

Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что в 2018 году на Восточном будет произведено пять пусков, а затем нагрузка на космодром будет постоянно увеличиваться. Рогозин также анонсировал запуск сверхтяжелой ракеты и сообщил, что готовность к пускам и сроки по инфраструктуре будут рассчитываться исходя из необходимости составлять конкуренцию частным компаниям на рынке пусковых услуг.