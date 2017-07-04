Нижегородские следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителей местной строительной фирмы, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

По данным следствия, в период с января 2012 по декабрь 2014 года руководители компании путем подложных документов незаконно уклонились от выплаты налога на добавленную стоимость в сумме более 20 млн рублей. Нарушение было выявлено ИФНС по Сормовскому району.

В настоящее время следователи занимаются сбором доказательств в рамках расследования уголовного дела, передает НИА «Нижний Новгород».