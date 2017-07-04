Москвичи смогут бесплатно посмотреть фильмы о семейных ценностях в День семьи, любви и верности. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Транслировать кино будут 10 столичных кинотеатров 8 и 9 июля. Всего увидеть можно будет 14 фильмов разных советских периодов 1950–1970-х годов, сообщает телерадиокомпания «Мир». Как отмечает «Москино», программа показа включает в себя фильмы разных жанров — комедии, драмы, мелодрамы, однако в каждом из них рассказывается о семейных отношениях и светлых чувствах. Подробнее с расписанием сеансов можно ознакомиться на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, масштабный праздник пройдет 8 июля в музее-заповеднике «Царицыно». Мероприятие начнется в 12:00.

День семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года. Православные 8 июля чтут память святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями всех семейных пар.