Приморский океанариум дал официальное заявление о падении моржа Миши в полупустой бассейн. Представители учреждения заверили, что животное не пострадало и не поранилось, несмотря на распространяемую в СМИ информацию. Также в учреждении отметили, что люди, отвечавшие за безопасность животного, были наказаны.

Как сообщает ИА PrimaMedia, видео с падением моржа было сделано еще в апреле 2017 года. Происшествие произошло, когда основной вольер Миши был на реконструкции. Само животное находилось в бассейне передержки рядом с дельфинарием. Моржу удалось выбраться из него и направиться к своему водоему, в который набирали воду. Остановить животное, которое еще и находилось в нестабильном состоянии в связи с гоном, не удалось.

Ветеринарная служба океанариума отметила, что получить повреждения моржу помешали толстый слой жира и плотная шкура. Осмотр провели сразу и никаких нарушений у животного не нашли. Высота падения в 2,5 м для моржа также не критична. Миша оставался активным, аппетита не терял, а через несколько дней даже принял участие в представлении.

Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» на острове Русский открылся в сентябре 2016 года. Главное здание площадью 35 тыс. кв. м вмещает 500 аквариумов для 500 видов рыб и млекопитающих. В океанариуме можно увидеть обитателей российских вод Японского, Охотского, Берингова морей, озера Байкал, реки Амур и озера Ханка, холодных полярных океанов, теплых тропических рек и морей. Океанариум входит в структуру Российской академии наук и предназначен в первую очередь для проведения научных исследований.