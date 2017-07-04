Скелет человека, жившего примерно в I веке н. э. в Темерницком городище, обнаружили археологи в Ростове-на-Дону. Кроме костей, на месте погребения меота ничего не было.

По информации ресурса RostovGazeta, специалисты продолжат раскопки в границах улиц Буденновская и 5-го Донского корпуса. Также там найдены стены здания XIX века.

Как писали «Известия», в мае специалисты наткнулись на массовое захоронение останков людей, которые датируются примерно I веком н. э. Были обнаружены сотни ценных артефактов — украшения, посуда, ножи и ножницы. Это не первый случай обнаружения древнего кладбища в Ростове-на-Дону. Ранее в одном из женских погребений археологи обнаружили старинные бронзовые бигуди для завивки волос. Помимо этого, во время реконструкции одной из улиц города было выявлено массовое погребение древних меотов. По мнению археологов, кости относятся к I веку н. э.