Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США надели на мероприятие в честь праздника Дня семьи в ведомстве футболки с надписью в поддержку бывшего главы ФБР Джеймса Коми. Об этом написало издание Huffington Post.

В одинаковых черных футболках с надписью Comey is my homey, что в переводе означает «Коми — мой дружище», пришли по крайней мере 12 сотрудников ФБР, передает BFM.RU. На спине футболок красуется цитата Джима Коми «Наш выбор — делать добро для жизни».

Фотографии сотрудников ведомства в футболках появились в социальных сетях.

At least a dozen FBI employees and their guests wore “Comey is my homey” T-shirts to the bureau’s Family Day. https://t.co/Cci1PjOt6V pic.twitter.com/fVMMdYsAcx