Первую строчку российского бокс-офиса за период 29 июня – 2 июля занял полнометражный анимационный фильм «Гадкий я 3», сообщает портал «Кинодата». В наших кинотеатрах третья часть приключений суперзлодея Грю и его миньонов заработала 562 млн рублей.

— «Гадкий я 3» – любимая российскими зрителями франшиза. Создатели третьей части постарались заинтересовать не только детскую и молодежную аудитории, но и более взрослых зрителей, сделав акцент на тематике 1980-х, — рассказала «Известиям» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — Сборы превысили результат предыдущей части, но уступили «Миньонам» — знаменитому спин-оффу франшизы, несколько лет назад ставшему рекордсменом среди анимационных фильмов. Несмотря на то что сборы оказались несколько ниже ожиданий, у фильма хороший «сарафан» и мы думаем, что его ожидает долгий прокат.

На втором месте — другая новинка проката «Трансформеры: последний рыцарь» — 134 млн рублей за второй уикенд и 787 млн за все дни показа. Третье место также у анимационного фильма: «Тачки 3» собрали за выходные 29 млн, а общая касса мультика составляет 576 млн рублей. На четвертой позиции — фантастический блокбастер «Мумия» — 25 млн и 937 млн за всё время проката. Замыкает пятерку лидеров триллер «Синяя бездна» — 19,5 млн.

«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» впервые за шесть недель выбыли из пятерки лидеров, но текущие сборы позволили фильму занять вторую строчку в топе самых кассовых релизов. Сборы картины составили 2,086 млрд рублей. За всю историю постсоветского российского проката лучшего результата добился только «Аватар» Джеймса Кэмерона.

На этой неделе в прокат выходит «Человек-паук: Возвращение домой» — один из претендентов на звание лучшего фильма июля. Также в прокате триллер «Эксперимент «Офис»», продюсером которого выступил режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн — лента наверняка заинтересует киноманов необычным сюжетом.

— «Институт Роузвуд» понравится поклонникам психологических триллеров, а драма «Во всем виноват енот» привлечет взрослую аудиторию, — надеется Ольга Зинякова. — Также в прокате два российских релиза — драма с Михаилом Пореченковым «Тень» и мультфильм «Сказ о Петре и Февронии», выходящий в прокат в преддверии Дня семьи, любви и верности.