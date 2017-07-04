Горячее водоснабжение в Клину восстановили, заявила глава Клинского муниципального района Алена Сокольская, передает «РИА Новости».

Накануне жители Клина вышли на Ленинградское шоссе в знак протеста против отключения горячей воды в их домах.

Горячее водоснабжение жителям поселка 31 Октября и Пролетарского проезда отключили 13 июня. Изначальная причина — проведение профилактических работ, но после их проведения горячую воду так и не дали.

Власти Клина объяснили это тем, что котельные, обслуживающие эти 33 дома, где проживают 4,5 тыс. человек, находятся в частной собственности и были отключены за неуплату налогов.

Ранее глава Клинского муниципального района сообщила, что сумма задолженности за газ у микрорайона, где была отключена горячая вода, превышает 30 млн рублей.

По словам Сокольской, на данный момент горячее водоснабжение в домах восстановлено, часть долгов за газ оплатил муниципалитет.

Задолженность образовалась из-за того, что частная компания, владеющая котельной, распределяла деньги, собранные с жителей за ЖКХ, не целевым образом.