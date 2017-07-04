Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина и обсуждение ситуации на Корейском полуострове и в Сирии были необходимы для выработки единой точки зрения перед встречей с Дональдом Трампом на саммите G20, сказал в разговоре с «Известиями» замдиректора Института Дальнего Востока РАН, руководитель Центра социально-экономических исследований Китая Андрей Островский.

«Тема достаточно актуальная. Если говорить о международной обстановке, то ситуация обострилась и в Сирии, и на Корейском полуострове. К этому следует добавить, что усложнились российско-американские отношения. Перед встречей «двадцатки», куда поедут и Путин, и Си Цзиньпин, необходимо выработать единую точку зрения перед беседой с Дональдом Трампом, поэтому было необходимо определить точки соприкосновения — что говорить по этому вопросу», — пояснил эксперт.

Вручение председателю КНР ордена Андрея Первозванного — это знаковое событие, оценивающее роль Си Цзиньпина в российско-китайских отношениях, подчеркнул Островский.

«Мы достигли высокого уровня сотрудничества на сегодняшний день, и это нашло отражение во вручении ордена. Последние два года проходили совместные военные маневры. В прошлом году — в Южно-Китайском море, в этом году — в Балтийском море, когда в НАТО тоже начали бряцать оружием и проводить учения. Но стоит сказать, что подобные маневры отрезвляюще действуют на США и блок НАТО, это очень важный сдерживающий фактор», — заключил эксперт.