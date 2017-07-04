Более 1 тыс. карабинеров провели на юге Италии задержание 116 членов могущественной преступной организации «ндрангета», операция проводилась при участии вертолетов, бригад кинологов и криминалистов.

Эта крупнейшая для Италии операция прошла в южной области Калабрия. Массовые задержания стали итогом длительного расследования, которое проводила прокуратура города Реджо-ди-Калабрия в отношений группировок, действующих на побережье Ионического моря.

Этот регион считается форпостом «ндрангеты», а также связующим звеном с другими группировками итальянской мафии, действующими как в стране, так и за рубежом.

Всем задержанным будут предъявлены обвинения в мафиозной деятельности, контрабанде наркотиков, наркоторговле, незаконном хранении оружия.