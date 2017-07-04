Обесточенными оказались два крупных района Петрозаводска. Речь идет о районах Ключевая и Зарека. Электричества нет в жилых домах, объектах инфраструктуры, соцучреждениях. Опасная ситуация складывается на улицах — там не работают светофоры.

Как сообщили ИА «Карелinform» в Единой дежурно-диспетчерской службе, на сетях произошла авария. О том, сколько понадобится времени для устранения ее последствий, ничего не сообщается.

Напомним, подобная авария произошла накануне в одном из районов Петрозаводска: у автовокзала и на нижнем Чапаевском кольце не работали светофоры. Автомобилистам помогал регулировщик.