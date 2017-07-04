Бетонная плита сорвалась с экскаватора во время ремонта моста в Якутии и раздавила работника. Уголовное дело в отношении водителя о причинении смерти по неосторожности возбудил Вилюйский межрайонный следственный отдел СУ СК России.

По предварительным данным, бетонная плита сорвалась на рабочего с ковша экскаватора HITACHI. Сам рабочий находился в непосредственной близости от машины. Мужчина от полученных повреждений скончался на месте.

ЧП произошло на мосту через реку Негедяк, рядом с федеральной автомобильной дорогой «Вилюй» 1 июня около 17:30. Бригада рабочих частного предприятия проводила ремонт конструкции, сообщает ИА YakutiaMedia.