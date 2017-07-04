Порядка 200 тыс. мальков щуки впервые выпустили в реку Ирва в республике Коми. Молодь рыбы вырастили на экспериментальной установке Коми филиала ФГБУ «Главрыбвод».

По словам координатора проекта «Модельная река Мезень» Николая Шилова, мальков именно этой рыбы решили выпустить в водоем в связи с тем, что щука не является самым популярным объектом искусственного воспроизводства.

«Мы решили остановиться на щуке. Это связано с тем, что щука в Ирвинской системе озер располагает большой кормовой базой. В основном, это плотва и окунь, которые набирают большую численность в связи с прогрессирующим зарастанием Ирвинских озер водной растительностью. Мы рассчитываем, что щука будет регулировать численность малоценных видов рыб», — приводит слова Шилова ИА «Комиинформ».

Напомним, ранее на реках Коми выпустили около 3,5 млн мальков сига.

Река Ирва протекает в Удорском районе Коми. Водоем берет свой путь из родников, расположенных в лесистой местности к северу от города Емва. От истока движется на северо-восток, постепенно меняя направление на северо-западное. Недалеко от села Глотово Ирва с левой стороны впадает в реку Мезень. Общая протяженность Ирвы составляет 174 км.