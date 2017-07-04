По факту ДТП на дороге Омск – Черлак, унесшего жизни двух человек, расследуется уголовное дело. Авария произошла 3 июля на 22-м километре трассы.

Микроавтобус Ford Tranzit перевозил пассажиров из Иртыша в Омск. Он столкнулся с самопогрузчиком Mitsubishi Canter, а затем по касательной задел автомобиль ISUZU.

Два человека в маршрутке погибли, еще двое попали в больницу, пишет РИА «Омск-информ». По предварительным данным, виновником ДТП стал 31-летний водитель микроавтобуса, который выехал на полосу встречного движения. Теперь ему грозит три года колонии.