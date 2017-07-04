Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ритейлера «Дикси». По мнению ведомства, в его действиях содержатся признаки нарушения законодательства о торговле. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Дело возбуждено после жалобы производителя колбасных изделий «Мортадель», уточнили в ведомстве.

«Федеральной антимонопольной службой (ФАС России) принято решение о возбуждении дела в отношении АО «Дикси ЮГ» (торговая сеть «Дикси») по признакам нарушения антимонопольного законодательства», — цитирует RNS сообщение ФАС. Имеется в виду навязывание условий, которые запрещены Законом о торговле, и ограничении доступа на товарный рынок.

Федеральная антимонопольная служба считает навязывание экономически невыгодных условий договоров поставщикам и производителям, в том числе услуг, связанных с продвижением товаров, со стороны торговых сетей, недопустимым, отметил заместитель главы ведомства Андрей Кашеваров.

Первое заседание по делу состоится в конце июля, сообщил замглавы ФАС.

Напомним, о том, что производитель колбасных изделий «Мортадель» подал жалобу на ритейлера «Дикси» в ФАС, сообщалось в марте текущего года. Компания «Дикси» через несколько дней также пожаловалась в ведомство на действия «Мортадель» с заявлением о том, что производитель нанес ущерб коммерческим интересам и деловой репутации ритейлера.

Позже «Мортадель» и «Дикси» подали в Арбитражный суд иски друг против друга.