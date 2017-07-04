Больше 60 бесплатных открытых уроков рисования проведут в столице в рамках акции «Московский пленэр» 15 июля. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Участие в них смогут принять все желающие с любым уровнем подготовки. Темой пленэра станет творчество художника Ивана Айвазовского по случаю 200-летия со дня его рождения, которое празднуется в этом году. Как сообщает сетевое издание m24.ru, организаторами акции выступили 63 городских культурных центра. Организаторы ожидают порядка 1 тыс. участников. Им бесплатно раздадут мольберты, холсты, краски и фартуки. Рисовать они будут под руководством художников в течение всего дня. Все уроки будут проходить на свежем воздухе, а тематикой картин станет вода. Для создания работ используют гуашь, карандаш, акварель и даже песок. Со списком все мастер-классов можно ознакомиться на портале дирекции по развитию культурных центров.