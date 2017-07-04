Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что страна выберет Европейский союз, если будет поставлена перед выбором между связями с Россией и вступлением в ЕС.

«В Сербии большое число людей воспринимают Россию как старшего брата, своего защитника, этими ощущениями нельзя пренебрегать, но наш стратегический путь — это ЕС», — приводит слова Брнабич Bloomberg.

По ее мнению, до окончания своего мандата в 2020 году она подготовит страну к вступлению в ЕС, однако всё будет зависеть от желания Евросоюза принимать новых членов.