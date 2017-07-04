В Братске Иркутской области бродячая собака укусила двухлетнего мальчика. Местонахождение животного неизвестно. По факту происшествия следственный комитет проводит проверку.

По предварительным данным, мальчик находился на прогулке вместе с бабушкой. Собака появилась неожиданно, подбежала к ребенку и укусила его. Малыша доставили в медучреждение, сообщает ИА IrkutskMedia.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося следователи Иркутской области проводят комплекс мероприятий. Решение по факту произошедшего примут после окончания проверки.