Две улицы, которые ранее попали в топ-10 самых разбитых дорог, начали ремонтировать в Казани. Речь идет об улицах Кирпичникова и Зайцева, сообщает пресс-служба ОНФ в Татарстане.

По словам активистов, от жителей республики поступили 263 заявки, и более половины из них были про дороги Казани. 10 самых убитых дорог ОНФ взял на контроль. Его члены будут следить за ходом работ и качеством результата, передает ресурс ProKazan.ru.

Ранее портал уже писал о состоянии улицы Кирпичникова. Сообщалось, что дорожное полотно всё было изрыто ямами. Причем в последний раз ямочный ремонт на ней проходил всего два года назад.

Длина улицы Кирпичникова составляет чуть более 1 км. По ровной дороге этот путь занял бы не более минуты. Однако в реальности преодоление этого расстояния занимает в несколько раз больше времени, отмечает портал.