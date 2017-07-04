Эскалаторы на станциях столичной подземки «Павелецкая» Кольцевой линии и «Тимирязевская» Серпуховско-Тимирязевской линии закрылись на ремонт до конца августа. Об этом сообщает пресс-служба московского метрополитена.

Один из эскалаторов на «Павелецкой» заработает только 29 августа, на «Тимирязевской» — 31 августа. Как сообщает сетевое издание m24.ru, ранее в связи с проведением работ по благоустройству были закрыты вестибюли станций «Китай-город» — до 17 июля, и «Кузьминки» — до 5 июля.