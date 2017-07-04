Глава МИД России Сергей Лавров проведет в Москве встречу с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абуль-Гейтом, с которым планируется обсудить вопросы, связанные с Сирией, Ираком, Ливией, Йеменом и ситуацией вокруг Катара, сообщает внешнеполитическое ведомство РФ.

По сообщению МИД РФ, Лавров и Абдуль-Гейт обсудят современные проблемы безопасности, главнейшей из которых является угроза международного терроризма. Стороны затронут вопросы коллективного сотрудничества в этой сфере. Углубленные консультации Лаврова и Абдуль-Гейта пройдут 5 июля.

«В ходе предстоящих консультаций будут подробно обсуждаться положение дел в Сирии, Ираке, Ливии и Йемене, кризис вокруг Катара, проблематика палестино-израильского урегулирования», — сообщает МИД РФ.

Лавров и глава ЛАГ рассмотрят вопросы развития сотрудничества между РФ и Лигой в экономике, гуманитарной сфере, а также затронут спектр вопросов по реализации принципов, целей и задач российско-арабского сотрудничества на 2016–2018 годы, принятого в ходе третьей министерской сессии Российско-арабского форума сотрудничества, состоявшейся в Москве 26 февраля 2016 года.

В МИДе заявили, что контакты между РФ и ЛАГ носят устойчивый характер, Москва высоко ценит диалог с арабскими странами и настроена на его углубление.