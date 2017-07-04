В Челябинской области автомобиль скорой помощи вновь стал участником ДТП. Авария случилась на 67 км трассы Челябинск–Магнитогорск накануне, 3 июля.

Водитель Hyundai в запрещенном месте выехал на встречную полосу и столкнулся с УАЗ скорой помощи. От удара «скорая» вылетела на обочину и загорелась. Пострадали водители обоих автомобилей. Их пассажиры никаких трав не получили.

Как уточнили в областном министерстве здравоохранения, у водителя «скорой» сильные ожоги, он подключен к аппарату ИВЛ. У водителя иномарки травмы живота и бедра. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Как напоминает ИА «Урал-пресс-информ», ДТП с участием скорой помощи произошло 25 июня на 155 км трассы Южноуральск–Магнитогорск. «Скорая» столкнулась с Mercedes. Пострадали трое: водители автомобилей и фельдшер.

Позже водитель «скорой» от полученных травм скончался. Водителя иномарки, которого признали виновником аварии, заключили под домашний арест. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».