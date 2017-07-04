Рысь Бусинка, проживающая в Новосибирском зоопарке, родила троих детенышей. Малыши появились на свет в середине мая. Первое время они находились в укрытии, тщательно оберегаемом и охраняемом матерью, сообщила начальник информационно-методического отдела зоопарка Евгения Пирожкова.

«Сейчас рысята немного подросли, их осмотрели ветеринары нашего зоопарка. Пол малышей определен, это три девочки. Малыши здоровы, хорошо развиваются и уже много времени проводят на улице», — приводит слова представителя зоопарка портал vn.ru.

Новосибирский зоопарк — крупнейший в России, занимает площадь 60 га лесных угодий, в нем в естественных условиях содержится около 11 тыс. особей более 700 видов животных. Более 120 из них занесены в Международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 45 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных.