Во время урагана в Тюмени ветром вырвало с корнем деревья, перевернуло автобусную остановку. До начала стихии штормового предупреждения от синоптиков не поступало.

В частности, огромное дерево рухнуло на улице Газовиков, 30. На улице Челюскинцев ветром вырвало из земли рекламный щит. На улице Ватутина снесло остановку. На улице Менжинского из-за сломанного дерева оказался поврежден столб, без света оказались ближайшие дома, пишет ИА «Ура.ру».

В ГУ МЧС по области рекомендуют горожанам осмотреть дворы и деревья. Затем жителям следует обратиться в управляющие компании с просьбой убрать стволы и конструкции, которые могут рухнуть.