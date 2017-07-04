Помощник начальника Управления ФСИН России по Дагестану по мобилизационной подготовке и гражданской обороне Нариман Яралиев найден мертвым после дежурства в своем кабинете.

Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы регионального УФСИН Амирхан Гасанов.

По его словам, тело Яралиева с огнестрельным ранением в голову было найдено утром 2 июля в его рабочем кабинете.

В прошлом году Яралиев потерял мать и после этого находился в депрессии, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Он добавил, что следов насильственной смерти на теле сотрудника УФСИН не обнаружено.