Первый замминистра обороны Украины Иван Руснак сообщил, что конфликт в Донбассе обошелся стране примерно в $50 млрд.

Руснак во вторник выступил на семинаре по теме безопасности в Черноморском регионе.

«По предварительным данным, общие суммы прямых убытков Украины составляют около $50 млрд», — заявил Руснак, имея в виду все время проведения украинскими военными боевых действий в Донбассе.

Напомним, о значительных расходах Украины на проведение силовой операции в Донбассе сообщалось неоднократно. При этом в 2014–2015 годах сами украинские силовики критиковали командующих и минобороны Украины за то, что испытывают проблемы с питанием и теплой одеждой. Соответствующие сообщения поступали и в последующие годы проведения силовой операции.