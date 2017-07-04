Из поселка Шали в Татарстане стартует первый скоростной этап международного ралли «Шелковый путь». Это произойдет 9 июля.

Организаторы обещают бесплатную доставку всех желающих из Казани до Шали. Транспорт начнет курсировать утром из двух мест столицы Татарстана: от Ярмарочной площади и Восточного вокзала, уточняет ИА «Татар-информ».

Зрители на старте первого скоростного участка гонки увидят заезды в классе джипов, багги и квадроциклов. Татарстанский этап растянется на 157 км. Колонна, продвигаясь к Уральским горам, пройдет Елабугу, Набережные Челны, Мензелинск. А финиширует в Мамадышском районе.

Зрительские зоны будут расположены на специально отведенных местах маршрута. Всё происходящее на этапе будет транслироваться в реальном времени на больших экранах в зрительской зоне.

Напомним, международное ралли «Шелковый путь» начнется 7 июля на Красной площади. Финиш запланирован на 22 июля в китайском городе Сиань. Этот город является отправной точкой Великого шелкового пути.

Участники ралли преодолеют расстояние в 9 тыс. 607 км. Они проедут по территории России, Казахстана и Китая.