Более 300 тыс. россиян обратились с начала года к врачам из-за укусов клещей, сообщает Роспотребнадзор.

«По состоянию на 30 июня 2017 года в медицинские организации обратились 338 285 человек по поводу присасывания клещей, что соответствует среднемноголетним уровням», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что в некоторых субъектах количество обратившихся по поводу укусов клещей в сравнении с уровнем прошлого года снизилось в 1,5–2 раза.

Всего было зафиксировано 400 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 1244 случая заболевания клещевым иксодовым боррелиозом.