90 лет Джине Лоллобриджиде
Джина Лоллобриджида и Хамфри Богарт в фильме «Посрами дьявола», 1953 год
Джина Лоллобриджида и Юл Бриннер в фильме «Соломон и Шеба», 1959 год
Тони Кертис и Джина Лоллобриджида в фильме «Трапеция», 1956 год
Джина Лоллобриджида в 1959-м. В этом году с участием актрисы вышли фильмы «Соломон и Шеба» и «Никогда не было так мало», где ее экранным партнером стал Фрэнк Синатра
Джина Лоллобриджида на премьере фильма «Доброго вечера, миссис Кэмпбелл», 1968 год
Джина Лоллобриджида в фильме «Соломон и Шеба», 1959 год
Джина Лоллобриджида и Алек Гиннесс в фильме «Отель «Парадизо», 1966 год
Тони Кертис, Берт Ланкастер и Джина Лоллобриджида в фильме «Трапеция», 1956 год
Джина Лоллобриджида в 2000 году