Электроснабжение Мурманска полностью восстановлено после аварии на трансформаторной подстанции, которая произошла минувшей ночью на территории предприятия «Колэнерго».

Как сообщает ИА «Би-порт», в результате технологического нарушения на подстанции 110 кВ №5 в центре Мурманска была нарушена подача электроснабжения, из-за чего ряд потребителей и смежных сетевых организаций были запитаны по резервным схемам. На место происшествия были направлены аварийные бригады.

Специалистам удалось оперативно подать напряжение в распределительные сети, после чего были проведены работы по повышению надежности электроснабжения потребителей.