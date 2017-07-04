Парижский суд оштрафовал украинскую переводчицу Анну Чесановскую после ее заявлений о том, что фильм французского режиссера Пола Морейры «Украина, маски революции» является пророссийской пропагандой.

Суд обязал украинку выплатить штраф и компенсацию за клевету, размер выплаты может превысить €13,6 тыс. Защита Чесановской обжаловала решение в апелляционном порядке.

Фильм «Украина, маски революции» вышел на французские экраны в начале 2016 года. Режиссер Морейра нанял Чесановскую для перевода части своих материалов. В своем блоге украинка заявила, что режиссер якобы манипулировал фактами и привела цитаты политиков, не вошедшие в фильм. Морейра на основании записей в блоге подал иск в суд о клевете.

Французский суд принял сторону режиссера и постановил, что даже оценочные суждения несут ему вред. Претензии режиссера поддержал и прокурор.