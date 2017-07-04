Более 120 населенных пунктов на Украине остаются без электроэнергии из-за последствий непогоды.

В воскресенье из-за дождя и ветра без электроснабжения остались 745 населенных пунктов. 17 человек пострадали, сообщала госслужба по ЧС республики.

К утру понедельника подача электроэнергии была восстановлена в 530 населенных пунктах.

На данный момент обесточенными остаются 58 населенных пунктов в Киевской области, 55 в Сумской, пять в Кировоградской и три в Черниговской области, говорится в сообщении Госслужбы по ЧС во вторник.