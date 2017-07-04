В поселке Поляны под Рязанью обрушилась деревянная надстройка над гаражом. Под обломками оказались люди. Точное количество пострадавших пока не сообщается. Известно лишь, что травмы получила женщина.

Как сообщает РИА «7 новостей», инцидент произошел сегодня, около 8 часов утра. Возгорание на месте ЧП не зафиксировано.

Сейчас на месте происшествия работают 35 человек и 15 единиц техники.

Между тем, как сообщили очевидцы происшествия в социальной сети «ВКонтакте», обрушению предшествовал взрыв. Информация об инциденте сейчас уточняется.