Заведующая одним из муниципальных детских садов Барнаула, обвиняемая в мошенничестве с использованием своего служебного положения, предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в период с мая по декабрь 2016 года с целью хищения бюджетных денег сотрудница дошкольного учреждения фиктивно трудоустроила в детский сад двух своих знакомых, которые не собирались исполнять свои обязанности. Установлено, что начисленную работникам зарплату заведующая забирала себе и тратила на личные нужды. Общая сумма ущерба от действий обвиняемой составила более 112 тыс. рублей.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу, сообщает altapress.ru.