Курская область по решению Союза охотпользователей стала пилотным проектом по разведению европейских косуль. Регион по климатическим характеристикам признали благоприятным для обитания этих животных.

Сейчас в области действуют несколько охотхозяйств, которые реализуют проект. Это ООО ПКП «Антонина», ООО «Фотон», ООО «Жерновецкая дача» и ООО «Горшеченское охотхозяйство». Там выращиваются культуры без гербицидов, оборудованы водопои и специальные площадки.

Как пишет «Курская правда», селекционные мероприятия тоже проводятся. В частности, с 15 июля по 15 августа будет разрешена охота на европейских косуль. Установлен лимит изъятия — 463 косули.

Сейчас в Курской области насчитывается 5 тыс. 838 особей. Каждый год взрослые самки приносят по два, а иногда и по три детеныша. Обеспечением стабильного количества косуль занимается областной комитет лесного хозяйства.