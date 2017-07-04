Медицинские офисы «Инвитро» открылись в России, Украине, Белоруссии, Казахстане и Армении после кибератаки, сообщил «Известиям» официальный представитель компании Дмитрий Храпунов.

Ранее основатель «Инвитро» Александр Островский написал в социальной сети Facebook, что 4 июля будут открыты все медофисы (951) на территории России, Украины, Казахстана, Белоруссии и Армении.

«Да, медицинские офисы открылись почти во всей стране, остались только в Калининграде: но это просто по часовым поясам, там тоже скоро откроются. Вчера были проведены все работы по настройке в медицинских офисах. Плановые работы прошли, сейчас всё нормально», — сказал Дмитрий Храпунов.

«Инвитро» также возобновила прием биоматериалов у клиентов, но пока установила ограничение на время проведения анализов. По словам Храпунова, результаты по биоматериалам, которые будут получены сегодня, передадут клиентам в пятницу — на день позже, чем в штатном режиме.

«Мы всех об этом предупреждаем. Но думаю, что на следующей неделе мы перейдем в совершенно обычный режим работы», — отметил Храпунов.