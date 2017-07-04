19 человек доставили в больницу после ДТП с автобусом в Дагестане, передает ТАСС.

Пострадавшие доставлены в Тарумовскую больницу, из них двое — дети. Госпитализирована только одна женщина с сотрясением головного мозга и ушибами. Ранее сообщалось о трех пострадавших.

Авария произошла недалеко от Кизляра на участке трассы, где проводились дорожные работы. Водитель автобуса не заметил предупреждающие знаки, и автобус опрокинулся на бок.