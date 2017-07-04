Для участия в пятом раунде переговоров по Сирии в Астану прибыли девять представителей вооруженной сирийской оппозиции, среди них нет оппозиционного лидера Мохаммада Аллуша, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

По его словам, в Астану прибыли девять представителей вооруженной оппозиции. Абдрахманов в ответ на вопрос журналистов о главе делегации оппозиции заявил, что это внутреннее дело оппозиции.

«По моим данным он (Аллуш) не прибыл», — подтвердил Абдрахманов.

Аллуш трижды был главой делегации вооруженной сирийской оппозиции на переговорах в Астане — в январе, феврале и мае. В третьем раунде переговоров в Астане представители оппозиции участия не принимали.

Напомним, 4 июля в Астане стартует пятый раунд переговоров по Сирии. Кроме делегаций в нем примут участие и наблюдатели, в том числе из США.