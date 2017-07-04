Столкновение микроавтобуса с грузовым автомобилем произошло в Псковской области. В результате пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Как сообщает Псковское агентство информации, авария произошла накануне вечером на Ленинградском шоссе в районе населенного пункта Учхоза. По предварительным данным, 54-летний водитель грузового автомобиля DAF, двигаясь в попутном направлении, не соблюдал дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Соболь». В последнем находились шесть человек, трое из них — дети. Пострадавших доставили в больницу.

По данным агентства, новорожденный мальчик получил ушиб губы, у 11-летней девочки диагностирован ушиб головы. У нее же и 42-летнего пассажира подозрение на сотрясение головного мозга. Помимо этого, травмы получила 35-летняя женщина, ее диагноз устанавливается.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.