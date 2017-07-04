Власти Нижнего Тагила не будут повышать зарплаты чиновникам перед выборами. Об этом сообщил мэр города Сергей Носов.

Ранее планировалось до сентября индексировать зарплаты муниципальным служащим, в том числе спикеру местной думы и главе города. Однако новость об этом вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Противники решения отмечали его несвоевременность в связи с нестабильной экономической ситуацией. Кроме того, вопросы вызывало то, что повышение зарплат произойдет перед сентябрьскими выборами, отмечает ресурс ТагилСити.Ру.

В итоге вопрос об этом был снят с повестки. Его обсуждение состоится на заседании городской думы следующего созыва. По мнению экспертов, так власти хотят избежать политических провокаций перед Единым днем голосования.

Как сообщает агентство, последняя индексация зарплат госслужащих Нижнего Тагила проводилась несколько лет назад.